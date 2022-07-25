Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: референдуму о присоединении региона к России «никто не помешает»

Референдуму о присоединении Херсонской области к Российской Федерации «никто не помешает». Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучил заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
Референдуму о присоединении Херсонской области к Российской Федерации «никто не помешает». Соответствующую точку зрения, как информирует РИА Новости, озвучил заместитель руководителя региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
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