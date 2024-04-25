Петербуржец выплатил алименты дочери ради водительского удостоверения

Задолженность составила более миллиона рублей Приставы убедили петербуржца за сутки выплатить задолженность по алиментам в миллион рублей в пользу дочери, которой через пару месяцев исполнится 18 лет, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.