Петербуржец выплатил алименты дочери ради водительского удостоверения

Задолженность составила более миллиона рублей Приставы убедили петербуржца за сутки выплатить задолженность по алиментам в миллион рублей в пользу дочери, которой через пару месяцев исполнится 18 лет, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.
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