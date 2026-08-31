В России разрешили продажу топлива по стандартам ниже «Евро-5»В России временно разрешили реализацию на АЗС бензина и дизеля экологических классов К2, К3, К4 и К5, именуемых также «Евро-2», «Евро-3», «Евро-4» и «Евро-5».