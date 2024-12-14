В Астраханской области появился сквер Примирения

Новое общественное пространство в райцентре открылось в День Конституции. В селе Икряное реализация проекта «Сквер Примирения» стала возможным благодаря участию в конкурсе «Инициативное бюджетирование» на территории Астраханской области, а конкретнее - активной позиции местных граждан под руководством предпринимательницы Татьяны Шапарь и специалистов благоустройства администрации Икрянинского сельсовета.