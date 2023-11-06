Жители алтайского села добились открытия школы в здании, которое они обустроили сами

В Быково закрыли школу из-за аварийного состояния. Родителям предложили возить детей в райцентр за 13 км, однако они взяли ситуацию в свои руки В Алтайском крае комиссия разрешила детям учиться в "самодельной" школе.
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