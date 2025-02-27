Редким дар: орфанные пациенты в РФ первыми получили инновационные препараты

День орфанных заболеваний во всем мире отмечается 28 февраля (а в високосные годы — 29 февраля). Для очень многих пациентов с редкими диагнозами очень важно развитие таргетной терапии, которая лечит не симптомы, а работает с поломкой гена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии