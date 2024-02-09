Путин: Переворот на Украине в 2014 году проводился при помощи ЦРУ

Глава Российской Федерации Владимир Путин в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что государственный переворот на Украине в 2014 году проводился при поддержке Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов Америки.
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