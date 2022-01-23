Следком возбудил уголовное дело по факту отравления семьи в Ногинске

Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления семьи в Ногинске. Напомним, как рассказывал «Царьград», 22 января в одной из квартир на улице Ленина в посёлке Обухово правоохранители обнаружили тела 36-летнего мужчины и 28-летней женщины.