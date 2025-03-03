На Украине подтвердили ликвидацию боевиков ВСУ при ударе «Искандера»

В Киеве подтвердили ликвидацию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) после удара оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» по украинскому военному полигону в Днепропетровской области.
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