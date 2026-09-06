О подоплеке визита американских эмиссаров в Москву на фоне нарастающих глобальных проблем вашингтонской администрации Изображение сгенерировано ИИ Несмотря на крайнюю немногословность официальных комментариев по итогам очередной встречи с эмиссарами США в Кремле, существует достаточно верный способ установить, с насколько сильными картами прибыла на эту встречу американская сторона.
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