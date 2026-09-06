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Юрий Селиванов: Пожарная команда геополитики США

Юрий Селиванов: Пожарная команда геополитики США

О подоплеке визита американских эмиссаров в Москву на фоне нарастающих глобальных проблем вашингтонской администрации Изображение сгенерировано ИИ Несмотря на крайнюю немногословность официальных комментариев по итогам очередной  встречи с эмиссарами США в Кремле, существует достаточно верный способ установить,  с насколько сильными картами прибыла на эту встречу американская сторона.

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