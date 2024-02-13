Абсолютный рейтинг
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Абсолютный рейтинг

21 397 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Максаков
    Какая огласка? Это что, булавка, которую можно спрятать? Хохлы и западные военные про это знают, а нам рассказать это...Украинцы обнаружи...
  • Сергей Бунцов
    По налогам согласен, их количество годами растётЦарев меняет акце...
  • Владимир Масловский
    О том, что говорит Царев сегодня Россия не делает, а вводит свои порядки, которые давят малый бизнес, сельских частни...Царев меняет акце...

Четыре признания о сегодняшней Софии Ротару. Уверяю, они вас очень удивят

Четыре признания о сегодняшней Софии Ротару. Уверяю, они вас очень удивят

София Михайловна, хоть и испытывает самые трепетные чувства к Незалежной, но по сообщениям СМИ – издалека, из Италии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Бродовщук
👍
Ответить
23 мин.
Н
НС
ОГО!  Вот это да! Жаль, хотя возможно это у него старческое, маразм, склероз  знаете ли...
Ответить
9 мин.
ninikooo Митусова
Почему ее сын и внуки,  свалившие за рубеж, должны получить в собственность отель и виллу?! Поезд ушел. Конфисковать! И отдать под музыльную школу или школу искусств для детей, где будут обучаться прекрасному сотни ребятишек. Ее наследники с голоду не умирают, им хватит на семь жизней, а это будет польза для стольких детей!!!
Ответить
7 мин.

Картина дня

наверх