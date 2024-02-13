София Михайловна, хоть и испытывает самые трепетные чувства к Незалежной, но по сообщениям СМИ – издалека, из Италии.
Четыре признания о сегодняшней Софии Ротару. Уверяю, они вас очень удивят
Комментарии
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Ольга Бродовщук
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23 мин.
Н
НС
ОГО! Вот это да! Жаль, хотя возможно это у него старческое, маразм, склероз знаете ли...
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9 мин.
ninikooo Митусова
Почему ее сын и внуки, свалившие за рубеж, должны получить в собственность отель и виллу?! Поезд ушел. Конфисковать! И отдать под музыльную школу или школу искусств для детей, где будут обучаться прекрасному сотни ребятишек. Ее наследники с голоду не умирают, им хватит на семь жизней, а это будет польза для стольких детей!!!
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7 мин.
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