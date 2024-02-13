Четыре признания о сегодняшней Софии Ротару. Уверяю, они вас очень удивят

ОГО! Вот это да! Жаль, хотя возможно это у него старческое, маразм, склероз знаете ли...

ninikooo Митусова

Почему ее сын и внуки, свалившие за рубеж, должны получить в собственность отель и виллу?! Поезд ушел. Конфисковать! И отдать под музыльную школу или школу искусств для детей, где будут обучаться прекрасному сотни ребятишек. Ее наследники с голоду не умирают, им хватит на семь жизней, а это будет польза для стольких детей!!!