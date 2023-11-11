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Закон, порядок, государство

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Пенсионерам одобрили новые 23 300 рублей - деньги зачислят на карты до 25 ноября

Пенсионерам одобрили новые 23 300 рублей - деньги зачислят на карты до 25 ноября

Пенсионеры определнного региона страны могут ожидать увеличения пенсионных выплат в ноябре. Для получения повышения пенсии необходимо быть неработающим и соответствовать установленным региональным условиям.

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