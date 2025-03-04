В Петербурге отреставрируют Сытный рынок

Он сохранит свою функцию В Северной столице начинается разработка проекта реставрации и приспособления к современному использованию здания Сытного рынка на Петроградской стороне, которое было построено в 1913 году Марианом Лялевичем.
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