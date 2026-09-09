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Песков: Ответ Венгрии будет адекватным и затронет весь комплекс отношений

Песков: Ответ Венгрии будет адекватным и затронет весь комплекс отношений

Россия адекватно ответит на высылку российских дипломатов, о которой накануне заявили в венгерском МИД, при этом российский ответ затронет весь комплекс отношений с Будапештом.

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