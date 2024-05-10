"Ты че попутал?! Давай вечером увидимся без формы!": В конец обнаглевшие горцы напали на полицейских прибывших на ДТП

Alex Nемо

Я лично вообще уже ничего не понимаю. Попытаться дать взятку полицейскому в штатах равносильно добровольной явке с повинной прямо в тюрьму с просьбой посадить на 10 лет. Нападение на полицейского (даже в самой лёгкой форме) это просто самоубийство и обычно виновные, в серьёзных случаях, не доживают даже до суда, а мелкота сидит ну очень долго. Судите сами - за нападение на ВОДИТЕЛЯ городского автобуса срок 5 лет. Понятно какой срок за нападение на полицейского? Попытка дать взятку судье обычно также заканчивается крупным сроком. Я не говорю что все уж такие неподкупные, но они если и берут взятки то такие, что никакая диаспора заплатить не сможет. Суд самостоятелен и основные решения принимают присяжные, чьи имена хранятся в секрете до оглашения приговора. Существует только 2 диаспоры - негры и латинос. Но даже они не пытаются давать взятки, а лишь создают общественное мнение в попытках повлиять на то или иное громкое дело, потому что чётко знают - опасно для жизни членов той самой диаспоры. Про штатовских депутатов говорить не стоит. Они четко знают что если не последуют политике партии их срок закончится на следующих выборах - смена депутатского корпуса 30% каждые 2 года! Но именно поэтому они себе не позволяют таких заявлений которые звучат от российских депутатов в адрес россиян! А то что у руля обеих крупнейших партий стоят полные маразматики и так все знают.