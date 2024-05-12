Шмидт описал несколько сценариев затягивания конфликта на Украине. Экс-судья из Польши Томаш Шмидт, ранее имевший доступ к государственной тайне, в беседе со СМИ отметил, что Великобритания и США разработали несколько сценариев, по которым российско-украинский конфликт затянется.
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