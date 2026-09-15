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Диван разгоняется до 40 км/ч: как собрать машину из мебели и наоборот

Диван разгоняется до 40 км/ч: как собрать машину из мебели и наоборот

Что общего между автомобилем и мягкой мебелью? Оказывается, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

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