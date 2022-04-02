Страна и люди

9 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Тату вообще характеризует людей. Причём не содержание тату , а вообще нанесение.  А вот как, может кто-то здесь расск...УКРАИНА: НОВОСТИ ...
  • Андрей Баканин
    Я ещё в 14-м году говорил, что придёт день, когда все эти герои АТО, не говоря уже о нациках, будут прятать или жечь ...УКРАИНА: НОВОСТИ ...
  • Henry Stenton
    Царствие Небесное! Отмучилась! Жаль что так рано ушла..уходит эпоха! Актеры и режиссеры..уходит наше кино!Прощай...

ЗАХЛОПНУТЬ КРЫШКУ: КОТЛЫ НА УКРАИНЕ ЗАВАРЯТ ПО СЦЕНАРИЯМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

ЗАХЛОПНУТЬ КРЫШКУ: КОТЛЫ НА УКРАИНЕ ЗАВАРЯТ ПО СЦЕНАРИЯМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBALLOOKPRESS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Переброска сил русской армии с Черниговского и Киевского направлений означает лишь одно: в ближайшее время наше наступление примет концентрический характер по сходящимся направлениям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх