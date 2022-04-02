ЗАХЛОПНУТЬ КРЫШКУ: КОТЛЫ НА УКРАИНЕ ЗАВАРЯТ ПО СЦЕНАРИЯМ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBALLOOKPRESS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Переброска сил русской армии с Черниговского и Киевского направлений означает лишь одно: в ближайшее время наше наступление примет концентрический характер по сходящимся направлениям.
ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA / GLOBALLOOKPRESS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Переброска сил русской армии с Черниговского и Киевского направлений означает лишь одно: в ближайшее время наше наступление примет концентрический характер по сходящимся направлениям.
Свежие комментарии