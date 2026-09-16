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ТАСС

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СК показал видео с места нападения медведя на пенсионерку в Красноярском крае

СК показал видео с места нападения медведя на пенсионерку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Видео с места происшествия в деревне Верхний Кебеж в Красноярском крае, где медведь убил пожилую женщину, опубликовало ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

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