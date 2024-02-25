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“Оставит нас голыми, босыми, беспомощными”: Пашинян последовательно выполняет свои обещания

“Оставит нас голыми, босыми, беспомощными”: Пашинян последовательно выполняет свои обещания

Премьер-министру Армении стоило бы сделать генетический тест, полагает Севак Акопян. Ведь Никол Пашинян последовательно ведёт свою страну прямиком в пропасть, не считаясь, сколько жизней армян будет отдано за это “путешествие”Никол Пашинян оказался самым последовательным политическим деятелем республики, иронизирует главред Yerevan.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
&quot; Поэтому Пашинян воплощает свои русофобские планы очень медленно, осторожничая. ...&quot;  Но ведь все равно ведет своим курсом...а вы, Акопяны, только наблюдаете, как он вас &quot; раздевает ... и сдает....&quot;  Наблюдайте и дальше....
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