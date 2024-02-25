“Оставит нас голыми, босыми, беспомощными”: Пашинян последовательно выполняет свои обещания

Премьер-министру Армении стоило бы сделать генетический тест, полагает Севак Акопян. Ведь Никол Пашинян последовательно ведёт свою страну прямиком в пропасть, не считаясь, сколько жизней армян будет отдано за это “путешествие”Никол Пашинян оказался самым последовательным политическим деятелем республики, иронизирует главред Yerevan.
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