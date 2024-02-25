“Оставит нас голыми, босыми, беспомощными”: Пашинян последовательно выполняет свои обещания

Анфиса Иванова

" Поэтому Пашинян воплощает свои русофобские планы очень медленно, осторожничая. ..." Но ведь все равно ведет своим курсом...а вы, Акопяны, только наблюдаете, как он вас " раздевает ... и сдает...." Наблюдайте и дальше....