Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • nyha
    Этого ЖИДА   сгноить в тюрме...за его помощ алкашу...Жога повышает ста...
  • Ингерман Ланская
    это в совдепии не находили денег на лечение детишек, потому и детская смертность была в 10 рыз выше, чем сегодня в Ро...Никто не сказал. ...
  • Ингерман Ланская
    а который смерш то нужон?Никто не сказал. ...

В это ситуации важно другое- то как азербайджанец себя ведет: не боится и не уважает нашу страну, потому что видит как о нас вытирают ноги союзники, а мы им деньги выделяем.

В это ситуации важно другое- то как азербайджанец себя ведет: не боится и не уважает нашу страну, потому что видит как о нас вытирают ноги союзники, а мы им деньги выделяем.

Трагедия с самолетом «Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно» - Расим Мусабеков В парламенте Азербайджана потребовали извинений от России из-за крушения самолета Баку − Грозный.

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Комментарии
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Владимир Скафтымов
Кого обманывают... Мила Апрель Того, кто хочет быть обманутым - обманут непременно! И будет тот обманутый разгневанно шуметь. Но кто же заставлял его быть в глупости блаженным И &quot;правду&quot; лишь удобную в беспечности иметь?
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14 час.
Владислав Владислав
Алиев перепутал 2025 год с 1991 годом, ну ничего его еще шваркнут мордой ...
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10 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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10 час.

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