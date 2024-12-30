В это ситуации важно другое- то как азербайджанец себя ведет: не боится и не уважает нашу страну, потому что видит как о нас вытирают ноги союзники, а мы им деньги выделяем.

Владимир Скафтымов Кого обманывают... Мила Апрель Того, кто хочет быть обманутым - обманут непременно! И будет тот обманутый разгневанно шуметь. Но кто же заставлял его быть в глупости блаженным И "правду" лишь удобную в беспечности иметь?

Владислав Владислав Алиев перепутал 2025 год с 1991 годом, ну ничего его еще шваркнут мордой ...