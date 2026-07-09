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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Каменев о дисквалификации на 2 года: «Рассчитывал, что срок будет меньше. Давно тренируюсь, готовился к началу сезона. Где я продолжу карьеру, непонятно»

Нападающий Владислав Каменев высказался о своей дисквалификации за допинг. Вместо максимально возможной 4-летней дисквалификации спортсмену было назначено отстранение сроком на 2 года .

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