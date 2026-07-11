Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Сделано в России" вернулось домой

"Сделано в России" вернулось домой

Вот еще новость в ту же сторону развития внутреннего рынка…У нас ведь сегодня нет более важной задачи…Ну, с точки зрения экономики, производства товаров и услуг, а также развития страны и улучшения жизни граждан.

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