"Сделано в России" вернулось домой

Вот еще новость в ту же сторону развития внутреннего рынка…У нас ведь сегодня нет более важной задачи…Ну, с точки зрения экономики, производства товаров и услуг, а также развития страны и улучшения жизни граждан.
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