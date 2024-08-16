В симферопольском детсаду обвалился потолок

Следком начал проверку из-за обвалившегося потолка в симферопольском детском саду «Лучик». Фото: пресс-служба Следственного комитета РФСледственный комитет заинтересовал пост с видео, на котором зафиксированы упавшая в одной из комнат детского сада Симферополя потолочная отделка из гипсокартона.
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