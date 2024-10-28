Тысячи жителей Канарских островов вышли на демонстрацию против нелегальной иммиграции

Несколько тысяч человек провели в воскресенье на Канарских островах демонстрацию против нелегальной иммиграции с этого испанского архипелага, который сталкивается с увеличением числа нелегальных прибытий лодок к его берегам, сообщает AFP.
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