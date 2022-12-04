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У России была возможность вступления в НАТО – в 90-х, когда в Америке правил Клинтон

У России была возможность вступления в НАТО – в 90-х, когда в Америке правил Клинтон

﻿﻿В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО, которая была отклонена. К тому времени Иосифа Сталина уже не было в живых, но европейцы и американцы не допускали возможности вступления СССР в НАТО.

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