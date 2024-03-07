В Самаре продолжается судебный процесс между Православным Приходом и мэрией города

В Арбитражном суде Самарской области продолжается судебный процесс, начатый в мае 2022 года. С иском против мэрии города обратился Православный Приход Храма в честь Святого Равноапостольного Князя Владимира о признании права собственности на храм.
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