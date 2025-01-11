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«Русские наступали с невиданной силой» 80 лет назад Красная армия подошла к Берлину. Как это приблизило Победу?

«Русские наступали с невиданной силой» 80 лет назад Красная армия подошла к Берлину. Как это приблизило Победу?

12 января 1945 года Красная армия начала Висло-Одерскую операцию. В ходе стремительного и мощного наступления советские войска преодолели семь вражеских укрепленных рубежей, очистили от противника Польшу, полностью разгромив 35 немецких дивизий, и вышли на дальние подступы к Берлину.

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