«Русские наступали с невиданной силой» 80 лет назад Красная армия подошла к Берлину. Как это приблизило Победу?

12 января 1945 года Красная армия начала Висло-Одерскую операцию. В ходе стремительного и мощного наступления советские войска преодолели семь вражеских укрепленных рубежей, очистили от противника Польшу, полностью разгромив 35 немецких дивизий, и вышли на дальние подступы к Берлину.