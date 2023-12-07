Тейлор Свифт рассказала о том, как Ким Кардашьян и Канье Уэст “уничтожили её психологически”

Певица Тейлор Свифт, которая недавно была названа “человеком года” журналом Time, дала откровенное интервью, в котором поделилась своими переживаниями во время скандального конфликта с Ким Кардашьян и Канье Уэстом.
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