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Царьград

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Бунт в колонии: в Невьянске осужденные за изъятые телефоны получили сроки

Бунт в колонии: в Невьянске осужденные за изъятые телефоны получили сроки

В колонии №46 Свердловской области вспыхнули беспорядки из-за обыска и изъятия сотовых телефонов. Восемь заключенных устроили бунт, разрушив оборудование учреждения.

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