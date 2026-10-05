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Сильный ветер ожидается в Актау 5 октября

Сильный ветер ожидается в Актау 5 октября

По данным Казгидромета, 5 октября в Актау прогнозируется переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит +16…+18 °C, передает inAktau.

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