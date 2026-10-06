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Татар-информ

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Правительство РФ утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года

Правительство РФ утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года

Правительство России утвердило стратегию развития биоэкономики до 2036 года. Документ определяет приоритетные направления производства в этой сфере.

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