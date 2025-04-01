В январе-феврале 2025 года нефтегазовое машиностроение Казахстана произвело продукцию на 18 млн долларов

Алматы, 31 марта /Синьхуа/ -- За январь-февраль 2025 года отрасль нефтегазового машиностроения Казахстана произвела продукцию на общую сумму 9 млрд тенге /около 18,06 млн долларов США/, сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в понедельник.