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Нижегородская правда

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900 тысяч рублей будет выделено на реализацию студенческих проектов

900 тысяч рублей будет выделено на реализацию студенческих проектов

Заседание ежегодного образовательного конвента “СОдействие” прошло в Мининском университете. В финальной защите проектов, которые в размере 900 тысяч рублей будет финансировать вуз, из 22 студенческих работ жюри отобрало 8.

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