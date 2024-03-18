900 тысяч рублей будет выделено на реализацию студенческих проектов

Заседание ежегодного образовательного конвента “СОдействие” прошло в Мининском университете. В финальной защите проектов, которые в размере 900 тысяч рублей будет финансировать вуз, из 22 студенческих работ жюри отобрало 8.
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