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Царьград

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Новый скандал в Минобороны. Оружие "на новых физических принципах" под угрозой: Чиновники получили взятку от учёных

Новый скандал в Минобороны. Оружие "на новых физических принципах" под угрозой: Чиновники получили взятку от учёных

Занимавшиеся разработкой новейшего оборудования чиновники Миноборону получили взятку от учёных.Высокопоставленным бывшим чиновникам из Минобороны вменяют уже несколько коррупционных преступлений.

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