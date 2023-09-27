27 сентября кировчанам советуют не начинать важные дела, не есть мясо и не ходить в лес

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в среду, ВоздвижениеСегодня в Кирове сохранится облачная с прояснениями погода, днём воздух прогреется всего до +14 градусов, возможен небольшой дождь.
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