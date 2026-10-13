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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Соучредителя "Тайгер-Сибирь" Ритермана осудили на Алтае по делу о взятках

Соучредителя "Тайгер-Сибирь" Ритермана осудили на Алтае по делу о взятках

Суд назначил бизнесмену 5,5 года колонии строгого режима, штраф 74,7 млн рублей и запрет на работу в сфере переработки отходов В Алтайском крае суд вынес приговор новосибирскому предпринимателю — совладельцу компании, специализировавшейся на обработке и утилизации вторичного сырья ГК "Тайгер-Сибирь" Кириллу Ритерману.

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