Соучредителя "Тайгер-Сибирь" Ритермана осудили на Алтае по делу о взятках

Суд назначил бизнесмену 5,5 года колонии строгого режима, штраф 74,7 млн рублей и запрет на работу в сфере переработки отходов В Алтайском крае суд вынес приговор новосибирскому предпринимателю — совладельцу компании, специализировавшейся на обработке и утилизации вторичного сырья ГК "Тайгер-Сибирь" Кириллу Ритерману.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Россиян предупред...
- Т Преступность инос...
- В Госдуме обсудят...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым