Войско Польское осталось безоружным из-за помощи Украине

Армия Польши испытывает серьезные проблемы с военной техникой из-за помощи Украине. Об этом экс-президент Польши Бронислав Коморовский заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».