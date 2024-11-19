Не успел Прилепин написать про нетвонючку Воробей-Леленбаум, свалившую в Израиль - Елена Леленбаум (Воробей) Родилась в Бресте.
«Своих не бросаем»
Комментарии
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VГ
Vova Гарин
Охуеть она ещё педагог,своей дырки?
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1 д.
АК
Амара Карпова
Я бы даже бесплатно не ходила на такой колхоз🤮
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1 д.
ВВ
Василий Васильев
Надо проверить Эрнста на предмет политкорректности и адекватности. Или наши спецслужбы и депутаты-патриоты могут гонять только тех , кто критикует Кремль за действительно имеющие место ляпы и провалы в социально-экономической политике. А Эрнст, видимо, из ума выжил, сидя в своем кресле. Пора - не пенсию, пока не стал похож на придурковатого Байдена.
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1 д.
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