«Своих не бросаем»

ВВ

Василий Васильев

Надо проверить Эрнста на предмет политкорректности и адекватности. Или наши спецслужбы и депутаты-патриоты могут гонять только тех , кто критикует Кремль за действительно имеющие место ляпы и провалы в социально-экономической политике. А Эрнст, видимо, из ума выжил, сидя в своем кресле. Пора - не пенсию, пока не стал похож на придурковатого Байдена.