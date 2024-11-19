Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Так не бывает.... Абхазии, для ее же безопасности, нужно войти в состав России. И вся эта бузотень   закончится... Че...Суть политики Абх...
  • Eduard
    Иностраннцы приехали "охотится",а над камином их голова оказалась!«Сафари на москал...
  • Лия Гарифулина Гуркина
    Идиотизм! И что они за месяц успели сделать? Наверное, даже подштанники не пришлось стирать. Какие были, такими и ост...Ушедшие доброволь...

«Своих не бросаем»

«Своих не бросаем»

Не успел Прилепин написать про нетвонючку Воробей-Леленбаум, свалившую в Израиль - Елена Леленбаум (Воробей) Родилась в Бресте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vova Гарин
Охуеть она ещё педагог,своей дырки?
Ответить
1 д.
АК
Амара Карпова
Я бы даже бесплатно не ходила на такой колхоз🤮
Ответить
1 д.
ВВ
Василий Васильев
Надо проверить Эрнста на предмет политкорректности и  адекватности. Или наши спецслужбы и депутаты-патриоты могут гонять только тех , кто критикует Кремль за действительно имеющие место ляпы и провалы в социально-экономической политике. А Эрнст, видимо, из ума выжил, сидя в своем кресле. Пора - не пенсию, пока не стал похож на придурковатого Байдена.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх