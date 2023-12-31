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Предельный размер налогового вычета на лечение вырос на 30 тыс. руб

Предельный размер налогового вычета на лечение вырос на 30 тыс. руб

Социальные налоговые вычеты будут увеличены в России с 1 января 2024 года. По новым поправкам Налогового кодекса РФ, предельный размер вычетов будет составлять 150 тысяч рублей в год, что на 30 тысяч рублей больше, чем ранее.

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