Предельный размер налогового вычета на лечение вырос на 30 тыс. руб

Социальные налоговые вычеты будут увеличены в России с 1 января 2024 года. По новым поправкам Налогового кодекса РФ, предельный размер вычетов будет составлять 150 тысяч рублей в год, что на 30 тысяч рублей больше, чем ранее.
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