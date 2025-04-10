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В МИД России прокомментировали итоги российско-американских переговоров в Стамбуле

10 апреля в Стамбуле состоялся раунд российско-американских экспертных консультаций по нормализации функционирования дипломатических представительств обеих стран и устранению «раздражителей», накопившихся в двустороннем «досье».

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