В МИД России прокомментировали итоги российско-американских переговоров в Стамбуле

10 апреля в Стамбуле состоялся раунд российско-американских экспертных консультаций по нормализации функционирования дипломатических представительств обеих стран и устранению «раздражителей», накопившихся в двустороннем «досье».
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