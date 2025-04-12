Стало известно о «перемалывании» штурмовиков ВСУ у госграницы

ТАСС: ВС России перемалывают штурмовиков ВСУ у госграницы в районе хутора Олешня Российские военнослужащие «перемалывают» подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе хутора Олешня у государственной границы в Курской области.
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