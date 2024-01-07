Братская помощь: Ким Чен Ын передал русским свои баллистические изделия

Avia.pro - Новости В последние недели мировая политическая сцена оживилась новостями, связанными с обвинениями в адрес КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) о поставках баллистических средств нашей стране.
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