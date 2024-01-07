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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Братская помощь: Ким Чен Ын передал русским свои баллистические изделия

Братская помощь: Ким Чен Ын передал русским свои баллистические изделия

Avia.pro - Новости В последние недели мировая политическая сцена оживилась новостями, связанными с обвинениями в адрес КНДР (Корейской Народно-Демократической Республики) о поставках баллистических средств нашей стране.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Статья очень правильная, но 20 тысяч северо-карейцев это мало на их армию, надо как минимум 50,а лучше 100 на полгода, а потом ротация, на такое же количество спецов.
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3 час.
Николай Артамонов
👍👍👍👍👍
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49 мин.
Николай Артамонов
👍👍👍👍
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49 мин.

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