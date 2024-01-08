В Баку захотели высушить "мельницы" Пашиняна, поставив США на место

В Азербайджане прокомментировали решение Госдепа по расширению "чёрного" спискаНе так давно американский Госдеп включил Азербайджан в список стран для особого наблюдения, поскольку считает, что там фиксируются серьёзные нарушения свободы вероисповедания.
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