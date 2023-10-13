Совладелец турецкой Baykar обвинил еврокомиссара фон дер Ляйен в лукавстве

Совладелец турецкой компании Baykar, производящей беспилотники Bayraktar, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Сельчук Байрактар в соцети X (ранее Twitter) обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в лукавстве.
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