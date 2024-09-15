«У нас план победы, а не капитуляции»: у Зеленского возмутились публикацией в немецкой газете

Немецкое издание Bild опубликовало информацию, что в военном плане, который Зеленский намерен передать президенту США Джо Байдену, Камале Харрис и Дональду Трампу, есть условия, по которым Киев согласится на прекращение огня на некоторых участках фронта.
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