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10 февраля – всемирный день зернобобовых.

10 февраля – всемирный день зернобобовых.

Всемирный день зернобобовых отмечается ежегодно 10 февраля. День учрежден продовольственной и сельскохозяйственной организацией оон, сокращенно ФАО, чтобы подчеркнуть важность зернобобовых культур: фасоли, гороха, чечевицы, нута и люпина, как источника продовольствия.

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