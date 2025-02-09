10 февраля – всемирный день зернобобовых.

Всемирный день зернобобовых отмечается ежегодно 10 февраля. День учрежден продовольственной и сельскохозяйственной организацией оон, сокращенно ФАО, чтобы подчеркнуть важность зернобобовых культур: фасоли, гороха, чечевицы, нута и люпина, как источника продовольствия.
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