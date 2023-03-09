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Челябинцы могут узнать, во что играть с ребенком и сделать стул из газет

Челябинцы могут узнать, во что играть с ребенком и сделать стул из газет

«Семейный четверг» пройдет в Информационном центре по атомной энергии. Сегодня, 9 марта, в ИЦАЭ предложат развлечения для всей семьи.

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