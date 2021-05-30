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Почти половина религиозных евреев в Израиле страдает ожирением

Почти половина религиозных евреев в Израиле страдает ожирением

Порядка 46% среди религиозных и ультраортодоксальных евреев страдают от избыточного веса. К такому выводу пришли исследователи из фирмы «Медтроник», сравнившие показатели различных групп населения на протяжении последних четырех десятилетий.

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