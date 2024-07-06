Эту услугу проводники РЖД обязаны оказать: однако сами не предложат Юлия ЧелкановаВ поезде один из основных вопросов, возникающих у пассажиров во время длительной поездки, — это возможность воспользоваться холодильником для хранения продуктов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии